Ausblick: Telos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telos wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telos -0,390 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 92,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 45,7 Millionen USD gegenüber 23,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,027 USD, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 158,4 Millionen USD im Vergleich zu 108,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at