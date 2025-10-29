Ausblick: Tenable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tenable lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,369 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tenable -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 247,3 Millionen USD gegenüber 227,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 985,0 Millionen USD, gegenüber 900,0 Millionen USD im Vorjahr.

