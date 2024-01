Ausblick: Tetra Tech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tetra Tech wird am 31.01.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 981,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 33,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 736,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD im Vergleich zu 5,58 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4,20 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at