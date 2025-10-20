Ausblick: Texas Instruments gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Texas Instruments wird am 21.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 32 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

32 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,58 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,67 Milliarden USD, gegenüber 15,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

