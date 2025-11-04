Ausblick: Texas Pacific Land veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Texas Pacific Land veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Pacific Land noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 0,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 173,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 175,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 21,78 USD, während im vorherigen Jahr noch 19,72 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 743,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 705,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at