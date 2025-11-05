Texas Roadhouse Aktie
WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Texas Roadhouse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Texas Roadhouse wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
30 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
27 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent auf 1,43 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,47 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,37 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
