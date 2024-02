Ausblick: The Aarons Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Aarons Company öffnet am 26.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,033 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 542,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Aarons Company einen Umsatz von 589,6 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at