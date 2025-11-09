The Beachbody Company Aktie
WKN DE: A3EYZC / ISIN: US0734633094
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: The Beachbody Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Beachbody Company lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,533 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,750 USD erwirtschaftet wurden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 54,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 46,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 102,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,687 USD aus. Im Vorjahr waren -10,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 244,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 418,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|The Beachbody Company Inc Registered Shs
|4,20
|17,32%
