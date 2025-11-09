The Cannabist Company Holdings Aktie
WKN DE: A3EV8J / ISIN: CA13765Y1034
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: The Cannabist Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Cannabist Company wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 86,5 Millionen USD für The Cannabist Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 156,6 Millionen CAD erzielt wurde.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,310 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 345,8 Millionen USD, gegenüber 628,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
