Ausblick: The Cannabist Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Cannabist Company wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 86,5 Millionen USD für The Cannabist Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 156,6 Millionen CAD erzielt wurde.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,310 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 345,8 Millionen USD, gegenüber 628,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at