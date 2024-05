Ausblick: The Cannabist Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Cannabist Company gibt am 09.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Cannabist Company im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 126,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 24,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Cannabist Company einen Umsatz von 168,4 Millionen CAD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,124 USD je Aktie, gegenüber -0,590 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 525,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 690,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at