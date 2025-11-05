The Chemours Aktie

The Chemours für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: The Chemours präsentiert Quartalsergebnisse

The Chemours wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD – ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Chemours 1,50 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, gegenüber 0,570 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,78 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

The Chemours Co When Issued 9,67 -6,34% The Chemours Co When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

