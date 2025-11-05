Ausblick: The Chemours präsentiert Quartalsergebnisse

The Chemours wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD – ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Chemours 1,50 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, gegenüber 0,570 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,78 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at