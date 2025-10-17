Ausblick: The Federal Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Federal Bank wird am 18.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,54 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Federal Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 4,48 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Federal Bank in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 34,51 Milliarden INR im Vergleich zu 80,15 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 38 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,88 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,98 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 33 Analysten auf durchschnittlich 145,18 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 317,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at