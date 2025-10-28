Ausblick: The Hanover Insurance Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Hanover Insurance Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Hanover Insurance Group 2,80 USD je Aktie eingenommen.

The Hanover Insurance Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,42 Milliarden USD, gegenüber 6,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

