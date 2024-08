Ausblick: The Joint öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Joint lädt am 08.08.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,018 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll The Joint nach den Prognosen von 5 Analysten 29,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,084 USD, gegenüber -0,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 114,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 117,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at