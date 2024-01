Ausblick: The Kansai Electric Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Kansai Electric Power präsentiert in der am 31.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 15,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power -53,830 JPY je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,74 Prozent auf 961,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power noch 988,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 417,43 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 19,81 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.100,48 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3.951,88 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at