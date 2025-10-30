The Madison Square Garden Aktie

The Madison Square Garden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: The Madison Square Garden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Madison Square Garden stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,844 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 41,7 Millionen USD gegenüber 53,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,74 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,660 USD, gegenüber -0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Madison Square Gardenmehr Nachrichten