30.10.2025 07:01:06
Ausblick: The Madison Square Garden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
The Madison Square Garden stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,844 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 41,7 Millionen USD gegenüber 53,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,74 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,660 USD, gegenüber -0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
