Ausblick: The Mosaic legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Mosaic wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,968 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,54 Milliarden USD gegenüber 2,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at