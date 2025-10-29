Ausblick: The Real Brokerage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Real Brokerage lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Real Brokerage die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 43,31 Prozent auf 533,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 372,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,048 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at