Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Scotts Miracle-Gro Company wird sich am 01.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,42 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Scotts Miracle-Gro Company 3,78 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,49 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD aus. Im Vorjahr waren -6,790 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 3,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at