Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Scotts Miracle-Gro Company lässt sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Scotts Miracle-Gro Company die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,468 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 43,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Scotts Miracle-Gro Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 412,8 Millionen USD im Vergleich zu 526,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD im Vergleich zu 1,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,67 Milliarden USD, gegenüber 3,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at