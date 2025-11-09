ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Theravance Biopharma Aktie

WKN DE: A1137V / ISIN: KYG8807B1068

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Theravance Biopharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Theravance Biopharma gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Theravance Biopharma noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu -1,150 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 113,5 Millionen USD, gegenüber 64,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

