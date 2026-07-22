Ausblick: Thyrocare Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Thyrocare Technologies präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,63 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 170,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,45 INR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,28 Milliarden INR – ein Plus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thyrocare Technologies 1,93 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,27 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,69 Milliarden INR, gegenüber 8,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at