Ausblick: Tilaknagar Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tilaknagar Industries präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Tilaknagar Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,09 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tilaknagar Industries 3,64 Milliarden INR umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,30 INR, gegenüber 11,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 18,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,03 Milliarden INR generiert wurden.
