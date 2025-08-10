Tilaknagar Industries Aktie

Tilaknagar Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14249 / ISIN: INE133E01013

10.08.2025 07:01:06

Ausblick: Tilaknagar Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tilaknagar Industries wird am 11.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,60 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 10,10 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,89 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,75 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
