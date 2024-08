Ausblick: TIM (ex Telecom Italia) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TIM (ex Telecom Italia) wird am 31.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TIM (ex Telecom Italia) noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,74 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,013 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 16,08 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 16,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at