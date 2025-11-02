Ausblick: TIM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TIM wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll TIM nach den Prognosen von 9 Analysten 1,24 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,87 Milliarden USD, gegenüber 4,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at