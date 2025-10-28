Ausblick: Timbercreek Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Timbercreek Financial wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,173 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Timbercreek Financial einen Gewinn von 0,170 CAD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 28,1 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 28,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,671 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,560 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 110,4 Millionen CAD, gegenüber 162,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at