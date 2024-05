Ausblick: Timbercreek Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Timbercreek Financial wird am 06.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,190 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 41,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,7 Millionen CAD gegenüber 45,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,740 CAD im Vergleich zu 0,800 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 106,9 Millionen CAD, gegenüber 182,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

