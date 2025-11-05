TimkenSteel Aktie
Ausblick: TimkenSteel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TimkenSteel stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TimkenSteel -0,130 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,86 Prozent auf 306,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TimkenSteel noch 227,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,595 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahr.
