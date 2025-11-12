Tiny Aktie
Ausblick: Tiny präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tiny wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,260 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,400 CAD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 56,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 21,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,190 CAD, gegenüber -2,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 213,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 194,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
