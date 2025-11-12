Ausblick: Titagarh Wagons legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Titagarh Wagons wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 5,53 INR. Das entspräche einer Verringerung von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,99 INR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,68 Milliarden INR aus – eine Minderung von 17,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titagarh Wagons einen Umsatz von 10,57 Milliarden INR eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,12 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,41 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 41,24 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 38,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at