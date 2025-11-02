Titan Industries Aktie

Titan Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JCFD / ISIN: INE280A01028

<
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Titan Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Titan Industries wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,99 INR je Aktie gegenüber 7,94 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Titan Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 155,14 Milliarden INR im Vergleich zu 145,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 52,75 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 37,62 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 36 Analysten durchschnittlich auf 684,83 Milliarden INR, gegenüber 603,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

