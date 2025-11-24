Ausblick: Titan Machinery zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Titan Machinery veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Titan Machinery im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,292 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Titan Machinery 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 599,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Titan Machinery 679,8 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,680 USD je Aktie, gegenüber -1,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at