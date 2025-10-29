Ausblick: Tohoku Electric Power legt Quartalsergebnis vor

Tohoku Electric Power wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 93,80 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 90,89 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 628,20 Milliarden JPY gegenüber 697,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,87 Prozent.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 274,33 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 365,50 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2.459,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.644,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at