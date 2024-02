Ausblick: Tokyo Gas informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokyo Gas lässt sich am 02.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tokyo Gas die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -10,400 JPY gegenüber 222,22 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Tokyo Gas 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 676,05 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokyo Gas 938,92 Milliarden JPY umsetzen können.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 333,67 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 646,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.835,00 Milliarden JPY, gegenüber 3.289,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at