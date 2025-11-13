Ausblick: TOMI Environmental Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOMI Environmental Solutions wird am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass TOMI Environmental Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll TOMI Environmental Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,87 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 9,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at