Ausblick: TopBuild gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TopBuild veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
13 Analysten schätzen, dass TopBuild für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,29 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,65 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 5,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,33 Milliarden USD in den Büchern standen.
