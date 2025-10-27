Topchoice Medical Investment a Aktie
WKN: 908869 / ISIN: CNE000000MZ8
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Topchoice Medical Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Topchoice Medical Investment A präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,426 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 204,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 CNY erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Topchoice Medical Investment A nach den Prognosen von 2 Analysten 881,3 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 822,0 Millionen CNY umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,19 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,12 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 3,01 Milliarden CNY, gegenüber 2,87 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Topchoice Medical Investment Corporation (A)
|42,57
|0,40%
