Ausblick: Topchoice Medical Investment A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Topchoice Medical Investment A präsentiert in der am 24.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,310 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 8,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 683,9 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Topchoice Medical Investment A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 742,7 Millionen CNY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie, gegenüber 1,12 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,16 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at