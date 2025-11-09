Ausblick: Topkey legt Quartalsergebnis vor

Topkey wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,08 TWD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,52 TWD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,45 Milliarden TWD – das würde einem Abschlag von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,60 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,69 TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,86 TWD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 9,86 Milliarden TWD, nachdem im Vorjahr 9,48 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at