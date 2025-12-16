Ausblick: Toro präsentiert Quartalsergebnisse

Toro wird am 17.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,875 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,08 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,49 Milliarden USD, gegenüber 4,58 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at