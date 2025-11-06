Ausblick: TOSHO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOSHO lädt am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,18 JPY je Aktie gegenüber 25,56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 15,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 61,30 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 32,06 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 27,56 Milliarden JPY, gegenüber 35,62 Milliarden JPY im Vorjahr.

