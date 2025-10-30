Ausblick: Toto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toto wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,40 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 48,40 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 191,22 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Toto für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 192,14 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 181,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 71,73 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 740,68 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 724,45 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at