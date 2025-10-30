Ausblick: TOYO SUISAN KAISHA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TOYO SUISAN KAISHA präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 156,78 JPY je Aktie gegenüber 142,52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 132,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 118,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 641,23 JPY, gegenüber 626,41 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 525,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 507,60 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at