Ausblick: Toyoda Gosei öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toyoda Gosei wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 105,51 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 110,35 Prozent erhöht. Damals waren 50,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 257,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 337,40 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 286,00 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.066,21 Milliarden JPY, gegenüber 1.059,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

