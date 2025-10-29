Ausblick: Tradeweb Markets präsentiert Quartalsergebnisse

Tradeweb Markets präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,829 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,42 Prozent erhöht. Damals waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Tradeweb Markets 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 507,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tradeweb Markets 448,9 Millionen USD umsetzen können.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,40 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at