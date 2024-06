Ausblick: Transat AT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transat AT stellt am 06.06.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,768 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Transat AT noch -0,760 CAD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 939,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 870,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,773 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,29 Milliarden CAD, gegenüber 3,05 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at