Ausblick: Transportadora de Gas del Sur legt Quartalsergebnis vor

Transportadora de Gas del Sur stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 79,26 ARS. Das entspräche einem Zuwachs von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 69,33 ARS erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 80,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 251,81 Milliarden ARS. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 455,42 Milliarden ARS aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 598,11 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 491,74 ARS je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.709,68 Milliarden ARS, gegenüber 1.206,61 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at