Ausblick: Travere Thereapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Travere Thereapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,304 USD. Dies würde einen Gewinn von 56,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Travere Thereapeutics -0,700 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 67,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 105,2 Millionen USD gegenüber 62,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,147 USD aus. Im Vorjahr waren -4,080 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 417,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 233,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at