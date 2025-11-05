Treace Medical Concepts Aktie

WKN DE: A3CM04 / ISIN: US89455T1097

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Treace Medical Concepts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Treace Medical Concepts gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Treace Medical Concepts für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,282 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 49,7 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,806 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,900 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 227,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 209,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

